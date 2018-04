Famiglia marocchina aggredita dagli ultras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PESTAGGIOVITTORIO VENETO Col 3 a zero e la vittoria sull'Opitergina nella finale del Trofeo Veneto di Promozione l'adrenalina era a mille. Ma piuttosto alto era pure il tasso alcolico anche se non è la prima volta che gli ultras del Treviso Calcio si lasciano andare a violenze, vandalismi e insulti di stampo razzista. Il fondo però è stato toccato mercoledì pomeriggio dopo il fischio finale allo stadio Barison di Vittorio Veneto. Un gruppo di 15 ultras, molti dei quali già noti alle forze dell'ordine anche per la vicinanze alle frange...