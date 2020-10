LA REPLICA

VENEZIA «Sono già calendarizzati per le prossime ore, e i soggetti lo sanno, i test da cui si evincerà se i componenti della famiglia risultati positivi possono, poiché negativizzati, lasciare l'isolamento; nel frattempo, per chiari motivi sanitari e secondo i protocolli, queste persone devono proseguire la quarantena; ed è grave che si racconti come inevitabile l'interruzione volontaria e non concordata della quarantena, che mette a rischio l'incolumità di altre persone, per il solo motivo di avere il responso con un giorno di anticipo rispetto al calendario fissato dal Sisp». Così l'Ulss 3 Serenissima replica al caso della famiglia che si è rivolta al Gazzettino spiegando di sentirsi «abbandonata e disperata» dopo settimane di quarantena per la positività al Covid di padre, madre e figlio maggiore, che ha costretto a restare a casa anche il minore, seppure negativo. «Ogni passaggio della gestione da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica è stato corretto spiega l'azienda sanitaria in una nota Dei quattro componenti della famiglia, tre sono casi di positività, non semplici contatti asintomatici messi in quarantena per osservazione. La loro quarantena si deve prolungare fino a quando la positività non si spegne: è comprensibile che abbiano fretta, ma non che scarichino sul Servizio Igiene la colpa dell'isolamento a cui sono soggetti; le verifiche periodiche effettuate, oltre ad aver registrato la positività per tre soggetti su quattro, hanno in alcuni casi dato, per queste persone, un risultato non leggibile: è una complicazione tecnica che si verifica raramente, ma che ha portato i soggetti (e il servizio) a ripetere le verifiche. Anche a questo proposito, queste persone possono lamentarsi con la sorte e con il virus contratto, ma non con il Servizio Igiene». L'Ulss ricorda che «di tutta la famiglia, il ragazzo più piccolo è l'unico a non essere risultato positivo. Nulla però permette di chiudere un occhio e di non considerare questi un contatto stretto di persone positive. La stanchezza e le difficoltà della famiglia quanto al ragazzo sono comprensibili, ma non possono essere un motivo per bypassare i protocolli, magari reinserendolo a scuola prima di avere la certezza che non stia incubando il virus. Riguardo al ragazzo, corretta è stata anche l'indicazione che fosse accompagnato per un tampone al Drive through in auto: in questo caso l'auto è l'estensione dell'ambiente familiare, in cui il ragazzo ha già costantemente contatto con familiari positivi». (a.spe.)

