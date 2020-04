In spiaggia in costume, nonostante il divieto di non compiere spostamenti inutili. Si tratta di una famiglia residente a Cavallino, che ieri pomeriggio è stata pizzicata da una pattuglia di agenti della Polizia locale mentre passeggiava sul lungomare. Esattamente come se fosse un classico sabato pomeriggio di tarda primavera. Papà, mamma e figlio, tutti e tre in costume viste le temperature praticamente estive. Ma alla vista degli agenti la magia di passeggiare fronte mare è svanita di colpo, tanto che la famiglia ha cercato di evitare il controllo scappando tra le dune che si trovano tra gli accessi al mare. E proprio tra la vegetazione, i tre hanno cercato di mimetizzarsi nel tentativo di evitare il controllo. La scena non è sfuggita alla pattuglia, che ha raggiunto e identificato la famiglia: ognuno dei tre verrà sanzionato con una multa di 280 euro. Da ricordare che per tutto il weekend è stato disposto un presidio serrato su tutto il territorio comunale. Sono stati avviati dei controlli mirati per evitare che ci siano spostamenti verso le seconde case. Da venerdì, Polizia locale e protezione civile sono impegnati a verificare i flussi sul ponte del Sile e assieme alle altre forze dell'ordine sono controllati gli spostamenti nel resto del litorale, anche ai terminal e appunto lungo la spiaggia. «Come sempre commenta il sindaco Roberta Nesto - ci si potrà muovere esclusivamente per comprovata motivazione, ma la regola che tutti noi dobbiamo continuare a rispettare è stare a casa e non fare assembramenti». Intensi i controlli anche a Jesolo, dove gli agenti coordinati dal comandante Claudio Vanin hanno disposto una serie di accertamenti nelle principali strade di accesso alla città e lungo la spiaggia. Proprio durante questi controlli sono stati sanzionati due automobilisti trovati alla guida senza un giustificato motivo e un ciclista che stava correndo in sella alla sua bici a parecchia distanza dalla sua abitazione. Oggi i controlli verranno intensificati anche con l'utilizzo dei droni. (G.Bab)

© RIPRODUZIONE RISERVATA