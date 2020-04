IL CASO

TREVISO Negli ultimi giorni di marzo il sindaco Mario Conte riceve un messaggio: «Vorremmo contribuire alla raccolta fondi contro l'epidemia». A spedirlo una famiglia di imprenditori della città pronta a mettere mano al portafoglio per dare il proprio contributo. E che contributo. Il sindaco, più che mai impegnato a raggranellare risorse da spalmare su più fronti, accetta subito. Ma strabuzza gli occhi quando gli viene detto l'ammontare dell'aiuto: 50mila euro da destinare alle famiglie e alle piccole attività commerciali in difficoltà. Uniche due condizioni da rispettare: il totale anonimato dei benefattori e l'utilizzo dei soldi esclusivamente per chi è stato travolto da questa crisi. I contatti sono poi continuati, ma sempre a distanza: telefonicamente, via messaggio, mail. Mai di persona. La famiglia in questione ha valutato assieme al sindaco a quale ente fare la donazione: Regione, Protezione Civile, Usl. Alla fine ha scelto il Comune perché il desiderio è di restare vicini alle famiglie in difficoltà.

SORPRESA

«Siamo stati molto contenti - spiega il sindaco - un gesto che dimostra, una volta di più, quanto i trevigiani siano generosi. Donare 50mila euro non è una cosa da poco, significa voler bene alla propria città e rendersi conto del periodo drammatico che stiamo vivendo. Questa famiglia, una volta fatto il versamento, ci ha mandato copia del bonifico. Io ho subito risposto dicendo che manderemo una lista dettagliata di come verrà utilizzata quella somma, destinata al sostegno delle famiglie in difficoltà e delle piccole attività. Avrei voluto ringraziare pubblicamente questa famiglia, ma hanno detto di no, preferendo restare nell'anonimato. E questo rende ancora più prezioso il loro gesto. Mi hanno detto esplicitamente che non ritengono giusto farsi pubblicità con queste cose. E io non posso fare altro che rispettare i loro desideri».

SOLIDARIETÀ

I 50mila euro sono l'esempio più eclatante, ma la generosità dei trevigiani è tanta, anche con cifre più piccole. Molti cittadini stanno semplicemente donando quello che possono: «In questi giorni - ha scritto di recente il sindaco - abbiamo ricevuto telefonate e disponibilità a donare somme anche simboliche per i concittadini messi in ginocchio dall'emergenza. Per questo motivo abbiamo deciso di creare un fondo destinato. Chiunque potrà dare una mano, sarà il benvenuto. L'utilizzo delle risorse verrà puntualmente rendicontato».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA