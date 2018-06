Famiglia attaccata in escursione «I focolai prolificano ovunque»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Non c'è luogo sicuro quando si parla di zecca. L'acaro Ixodes ricinus, quello responsabile di essere vettore di virus e batteri dannosi e pericolosi per l'uomo, è praticamente diffuso in tutto il Nord e il Centro Italia. Ma, certo, ci sono zone decisamente rosse in provincia. Lo sa bene una famiglia bellunese, letteralmente assalita dall'acaro durante un'escursione nel territorio sospirolese. La vicenda risale allo scorso fine settimana e si è conclusa, per i 4 escursionisti, con una quindicina di acari attaccati alla pelle...