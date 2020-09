Zero contagiati all'Israa di Treviso. L'isolamento di tre anziani nella struttura di Santa Bona è terminato. I tre erano risultati positivi allo screening periodico eseguito dall'Usl della Marca. Parallelamente, l'ipab aveva sottoposto a tampone gli stessi tre anziani, appoggiandosi a un centro privato, con esiti negativi. In ogni caso è stato scrupolosamente rispettato l'isolamento precauzionale. Ieri sono stati eseguiti gli ultimi tamponi di controllo: non c'è traccia del coronavirus. Si torna alla normalità. Nelle case di riposo, comunque, l'attenzione resta altissima. A livello generale, oggi si è tornati a superare quota 80 contagi all'interno delle strutture per anziani della Marca. Il focolaio più grande resta quello esploso in villa Tomasi a Spresiano. Qui, stando all'ultimo aggiornamento, ci sono 45 persone contagiate: 37 ospiti e 8 operatori. Di seguito, si continua a monitorare l'andamento della scia di contagi emersa nella casa di riposo Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano. Sono 31 le persone positive: 23 ospiti e 8 operatori. E negli ultimi giorni sono purtroppo mancati tre anziani risultati positivi al coronavirus. Si sta invece ridimensionando il focolaio che aveva preso forma nel centro Oic di Vedelago. Qui si è passati da dieci agli attuali sei anziani positivi. Ieri, infine, è stata registrata anche la positività di un operatore del centro servizi Opere Pie Riunite di Vidor.

