Falsi Dop, la Regione: «Noi parte lesa»

IL CASOUDINE «La Regione in questa vicenda è parte lesa, offesa». Ci si attendeva un commento istituzionale in seguito all'aggiornamento sul processo sui falsi prosciutti Dop che sta mettendo in subbuglio l'universo che ruota attorno al San Daniele, marchio conosciuto in tutto il mondo. Ora quel commento è arrivato. Appartiene a Stefano Zannier, assessore regionale alle Risorse agroalimentari. LA REAZIONE Zannier analizza la situazione: «Attendiamo gli atti giudiziari - premette l'assessore regionale - e poi valutiamo se sarà il caso di...