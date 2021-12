Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOJESOLO Falsi certificati di esenzione dal vaccino anti covid-19, al via le indagini dei Nas. La bufera è scoppiata su un medico di base in servizio a Jesolo dopo un servizio del Tg1 andato in onda giovedì sera. Inviata e accompagnatore si sono finiti no vax. Prima hanno contattato un medico di Padova, già sospeso dall'Ordine dei medici che ha dirottato la coppia a Jesolo. Ed è qui che il medico è stato incontrato nel suo studio....