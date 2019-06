False fatture, è bufera su noto studio mestrino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMESTRE Creavano società ad hoc intestate a prestanome o arruolavano aziende decotte, che poi venivano fatte fallire, con l'unico obiettivo di emettere fatture per operazioni inesistenti. In sintesi questo il meccanismo della truffa milionaria scoperchiata dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia. Al centro dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Stefano Buccini, lo studio contabile e tributario con sede principale in corso del Popolo a Mestre del dottor Igino Negro,...