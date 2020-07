L'OPERAZIONE

VENEZIA Settantatré indagati complessivi, 44 dei quali raggiunti da una misura, tra cui Giovanni Bianco, 55 anni di Mestre e Luciano Cancedda 62 anni di Musile di Piave, enytrambi ai domiciliari. È il risultato dell'inchiesta della procura di Benevento e dei carabinieri del Comando antifalsificazione monetaria di Roma e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Benevento che, con la collaborazione della polizia francese, belga e britannica e il coordinamento di Europol, hanno smascherato un gruppo responsabile, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale, produzione di monete, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all'estero, spaccio di sostanze stupefacenti e concorso nei medesimi reati.

Le attività d'indagine, avviate nel mese di ottobre 2017 da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Benevento cominciano con il sequestro di banconote contraffatte di 50 euro a Benevento. L'inchiesta aveva avuto un'accelerazione con la scoperta dei soldi contraffatti e spesi da un cinquantacinquenne pregiudicato locale nei negozi. Considerata la specificità della materia e tenuto conto dell'esistenza di un gruppo di investigatori specializzato nel contrasto al cosiddetto money counterfeiting, l'attività veniva condotta a partire dal gennaio 2018 insieme al comando Antifalsificazione Monetaria di Roma che, in prima battuta, provvedeva a una verifica analitica delle banconote da 50 euro sequestrate appurando che non erano mai state censite in alcuna classe di contraffazione.

Una nuova specie di contraffazione, caratterizzata da un'ottima qualità di realizzazione, in quanto prodotta con metodi di stampa off-set, estremamente insidioso sia per la perizia tecnica, sia per la consistenza del supporto cartaceo che, sebbene non filigranato, manifestava caratteristiche fisio-morfologiche simili al denaro emesso dalla Zecca.

L'estensione delle attività tecniche ha consentito in seguito agli investigatori di individuare un altro beneventano, un 69enne vero fulcro di un'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione e spendita di banconote, non solo di euro ma anche di valute internazionali, destinate al mercato italiano e a quello straniero, in particolare Francia e Belgio, con i quali il pregiudicato beneventano - come affermato in alcune conversazioni intercettate - lavorava da oltre vent'anni. Era, infatti promotore e principale broker di valute contraffatte in Italia e all'estero, e tre soggetti napoletani: tra cui un fornitore/depositario, un collettore principale nell'area campana del prodotto nummario e un tipografo abilissimo storicamente inserito nel Napoli Group, cartello costituito dai più abili falsari di valute, sin dall'epoca della lira, in Italia.

Attorno a tali personaggi, di maggiore rilevanza, sono stati individuati, nel corso delle indagini, un numero ampio di accoliti e faccendieri, tutti legati da rapporti di servizio o utilità, che, nel complesso diramano la rete dei falsari ben oltre i confini campani, alimentando canali distributivi in tutto il territorio e anche fuori confine. Inoltre, è sempre l'elemento di vertice beneventano del sodalizio a dare la stura al tentativo di produzione di banconote contraffatte a partire dalla stampa su carta filigranata originale del quale si è trovato in un certo periodo in possesso. In seguito è stata scoperta una stamperia clandestina di monete da 50 centesimi di euro allestita a Villanterio (Pavia).

In definitiva le indagini, partite dalla provincia di Benevento, hanno consentito di evidenziare una rete di smercio estesa all'intero territorio nazionale e all'estero, Sono stati sequestrati 50 appartamenti, 8 locali commerciali, 2 terreni, 10 società operanti in vari settori, 12 veicoli, 1 lussuosa imbarcazione da diporto e 22 conti correnti, il tutto per un valore complessivo stimato di circa 8 milioni di euro.

