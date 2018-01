Falò, smog alle stelle: 5 volte oltre il limite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMESTRE I Panevin alimentano l'inquinamento e subito infuria la polemica. Sono bastati i primi falò di venerdì sera, alla vigilia dell'Epifania, per far schizzare alle stelle le polveri sottili e peggio ancora quelle sottilissime, ancora più nocive per i polmoni. Rispetto ai limiti di legge, i valori sono cresciuti di cinque volte tanto per il Pm10 e anche di dieci per il Pm2,5 e l'aria si è talmente sporcata che ieri mattina in più zone della città si è avvertito l'odore acre del fumo. Una percezione così nitida, nonostante...