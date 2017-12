CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fallimento per l'ex Umberto I, il buco nero del cuore di Mestre. Dng, la società di imprenditori trentini proprietaria dei 6 ettari a ridosso di piazza Ferretto, ha portato i libri in Tribunale. Quando nel 2007 aveva acquistato l'area per 53 milioni di euro dall'Ulss 12 (oggi Ulss 3) voleva costruirci tre torri alte 100 metri l'una con 450 appartamenti per residenze e uffici, una piastra commerciale, un parcheggio interrato e verde. Con lo scoppio della crisi immobiliare è saltato ogni progetto e nemmeno la possibilità concessa dal Comune...