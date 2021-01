«Facile per i politici italiani andare in un campo di concentramento nazista, o parlarne. Meno facile venire in un campo di concentramento nostrano, o parlarne, di quelli tutti italici, di pura marca fascista, con ascendenza ideologica nazionalistica. Come quello di Visco». Una realtà che è «lasciata cadere e non sono stati usati i 20mila euro stanziati dalla Regione», a seguito di decisioni sia dell'amministrazione di centrosinistra che di quella attuale. Nel Giornata della Memoria ieri l'associazione internazionale «Terre di confine», coordinata dal professor Ferruccio Tassin, ha richiamato così l'attenzione sui fatti che accaddero a Visco fra il 1943 e il 1945 ma, soprattutto, sullo stato in cui versano oggi i resti del campo di concentramento friulano, nonostante la Soprintendenza per i beni e le attività culturali abbia ritenuto già nel 2010 di salvaguardare almeno il nucleo principale di quella che viene chiamata l'ex caserma Luigi Sbaiz e da quattro anni sia stata approvata in Consiglio una precisa disposizione di legge al riguardo. Prima ancora, è stata la comunità locale a voler salvaguardare la memoria del dolore vissuto in quei luoghi, affinché non si ripetesse, con una lapide realizzata nel locale cimitero negli anni Cinquanta.

Lanfrit a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA