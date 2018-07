Faceva il commesso per pagarsi l'università

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VITA SPEZZATA Erano le 10 quando la polizia ha suonato al civico 4 di via Toti dove vive la famiglia El Menkari, con una notizia che dei genitori mai vorrebbero sentire: il loro figlio maggiore, Yassir, che avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 9 agosto, era morto in un tragico incidente stradale. I genitori del giovane sono stati colti da malore, si è temuto in particolare per il padre che già ha problemi di salute, poi l'arrivo dei parenti per occuparsi dei figli minori, la più piccolaha 9 anni, quindi la triste partenza verso il luogo...