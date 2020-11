CHIOGGIA

Hanno aspettato il sindaco sugli scalini del municipio per potergli parlare. Molti ristoratori e baristi cittadini, fin dal lockdown di primavera, si sono organizzati in una associazione autonoma rispetto a quelle di categoria come Ascom e Confesercenti, per rivendicare azioni amministrative di carattere generale (l'istituzione del distretto del commercio, la principale) ma anche per farsi sentire sulle questioni spicciole, dai plateatici, all'organizzazione del mercato. In questo caso, però, volevano contestare l'ultima ordinanza del sindaco, quella che, da lunedì, stabilisce il limite di due persone a ogni tavolo di bar o ristorante, con l'unica eccezione dei ragazzi con meno di 14 anni. Dopo averlo cercato, al telefono, martedì, senza riuscire a parlargli, alcuni rappresentanti dell'associazione hanno messo in atto una sorta di blitz, ieri mattina.

LA RISPOSTA

E il sindaco, Alessandro Ferro, non si è tirato indietro. «Per una giornata di assembramenti avete colpito tutti diceva Felice Tiozzo del ristorante la Taverna era ovvio che con la chiusura alle 18, alla prima occasione la gente si sarebbe riunita nei locali di giorno. E' accaduto in tutta Italia. Ma adesso, con due persone a tavolo, non si può lavorare: troppi tavoli impegnati con poche persone, non ne vale la pena». «Domenica ho visto di tutto ha replicato Ferro non c'erano mascherine, non c'erano distanze, non c'erano cartelli sul numero dei clienti ammessi, non c'era plexiglass da nessuna parte. Ho dovuto intervenire, anche per il vostro bene, altrimenti si chiude tutto». «Ci vogliono i controlli ha rincarato Paola Camuffo sanzionate quelli che non rispettano le regole e lasciate lavorare gli altri». «Ho una sola pattuglia di polizia locale ha risposto il sindaco se c'è un incidente, e ce n'è almeno uno ogni giorno, non posso far controllare i bar. Comunque ora ci stiamo organizzando per fare, con dei turni, anche questo e, se troveremo irregolarità, ci saranno sanzioni e chiusure». «Che ci chiudano pure sbotta Felice Tiozzo sarebbe meglio piuttosto che tenere aperto per non lavorare. Ma ci diano il giusto risarcimento». «Non so più come pagare i miei camerieri si inserisce Francesco Quaresima, che ha trasformato il ristorante in cicchetteria, per cercare di adeguarsi ai nuovi orari dei vari Dpcm il ristoro del Governo spetta alla mia famiglia, per campare, o serve a pagare le spese?». Ma non c'è solo l'emergenza. «Sindaco, vogliamo incontrarci per il Distretto del commercio? - chiede la Camuffo ci sono fondi disponibili che servirebbero anche per l'arredo urbano, e per dare un po' di fiato al settore». «Devi sentire i tecnici e l'assessore risponde Ferro - Vi farò sapere il prima possibile».

Diego Degan

