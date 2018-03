Fabrizia Meroi è Chef Donna 2018: «Emozionata e sorpresa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECCELLENZA IN CUCINASAPPADA Un nuovo riconoscimento per Fabrizia Meroi, chef del Laite di Sappada che conduce insieme al marito sommelier Roberto Brovedani. La cuoca ha appena conquistato il premio Chef Donna 2018, assegnato lunedì a Milano dalla guida Michelin nell'ambito dell'Atelier des Grandes Dames, ideato dalla maison di champagne Veuve Clicquot per omaggiare i talenti femminili della ristorazione italiana. Questa la motivazione del premio: «Gli anni di formazione in Friuli, Veneto e Carinzia hanno costruito la sua sapienza...