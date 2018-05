CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fabio Nicolucci Sulla tolda del Titanic l'orchestra suonava spensierata mentre la nave correva contro un enorme iceberg. Così, ieri, a Gerusalemme. Il governo di Netanyahu e i rappresentanti dell'Amministrazione Trump festeggiavano lo spostamento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, mentre a Gaza venivano uccisi svariate decine di palestinesi. Ed anche se era pieno giorno, sembrava buio. Perché, come ha scritto il premio Nobel israeliano Elie Wiesel, «la guerra è come la notte, copre tutto». La giornata di ieri in Israele e Palestina è...