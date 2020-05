L'ESPLOSIONE

MESTRE Gli operai in via della Chimica a Marghera, appena fuori dell'area del petrolchimico, ieri mattina scappavano urlando, con il fuoco alle spalle, e intanto chiamavano al cellulare per dare l'allarme. A poche centinaia di metri in linea d'aria i titolari dell'albergo Le Torri si sono visti i vetri tremare e suppellettili cadere, dall'altra parte verso Malcontenta i vetri delle finestre si sono anche rotti. Erano le dieci e un quarto quando un serbatoio di prodotti chimici dello stabilimento 3V Sigma di Marghera è esploso scatenando un incendio che si è propagato al resto dello stabilimento.

Feriti gravi due di imprese d'appalto, nessun ferito tra la quarantina di dipendenti presenti in Azienda che in totale ne ha una sessantina; 90 pompieri con 30 automezzi impegnati tre ore a circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area di circa 12 mila metri quadrati, e tutto il resto della giornata per spegnere i focolai minori; la causa dell'esplosione non è ancor stata identificata, una scintilla, un reattore in tilt, un surriscaldamento di qualche apparato e così via: in fabbrica ci sono, appunto, anche tre o quattro imprese in appalto al lavoro per interventi di manutenzione degli impianti esistenti e di uno nuovo della società che ha sede a Bergamo e sforna prodotti chimici per una lunga serie di utilizzi dalle creme e gel cosmetici alle plastiche, fino all'alimentare, lavorando metanolo, xilene, acetone, soda, idrogeno, formaldeide per realizzare materie di base come Polivic, Tmpina, V400, V2000.

UNA SOLFATARA

Al di là delle cause, Porto Marghera, da quando è stata abbandonata dalla maggior parte delle grandi aziende che vi operavano, continua a far pensare a una solfatara dove ogni tanto vapori e gas sbuffano provocando esplosioni. Solo che qui i numerosi incidenti sono provocati dall'uomo. Nel caso specifico i Sindacati qualche mese fa avevano portato in Prefettura l'Azienda accusandola di scarsa sicurezza, e stiamo parlando di impianti chimici, e l'anno scorso avevano scioperato per lo stesso motivo.

E gli abitanti della zona, di Malcontenta e Marghera, ma anche i mestrini e i veneziani, e pure quelli della Riviera del Brenta perché i fumi di un'esplosione, a seconda di dove tira il vento, vanno verso Padova o fino alle porte di Treviso, hanno paura. Ieri addirittura la gente ricordava che la sera prima più di qualcuno aveva avvertito un odore pungente, acre, «di cose chimiche, che ti prende la gola e brucia a volte anche naso e occhi», e la collegava all'esplosione anche se è difficile che ci possano essere connessioni, ma questo dimostra quanto le persone siano sensibili ormai al pericolo che viene dal petrolchimico e dalle fabbriche che sono insediate attorno, anche se ieri mattina le voci, non ufficiali, che circolavano tra sindacati e operatori era che i prodotti a fuoco fossero irritanti e tossici ma non cancerogeni. Molto più sensibili oggi di quando invece c'erano le grandi fabbriche e maneggiavano prodotti molto più pericolosi come il fosgene che nella prima guerra mondiale veniva usato per gasare i nemici, perché allora c'era una zona industriale con un'unica regia.

TUTTO DISTRUTTO

Quando ieri a fine mattinata i pompieri (da Mestre, Mira, San Donà e dai comandi limitrofi affiancati anche dai pompieri interni del petrolchimico), hanno finito il lavoro più grosso, rimanevano solo lamiere accartocciate e tralicci penosamente piegati su se stessi, più nulla di utilizzabile. La fabbrica che aveva passato indenne il disastro del coronavirus, insomma, è stata spazzata via da un'esplosione e ora non esiste più. Per i 60 dipendenti, al momento, c'è solo la speranza della cassa integrazione.

Elisio Trevisan

