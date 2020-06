Autore del duplice omicidio avvenuto ieri mattina in Carinzia, fugito a Tarvisio dove era conosciuto, un elettricista austriaco in pensione di 63 anni si è poi tolto la vita sparandosi un colpo alla tempia, nel parcheggio antistante la trattoria al Lepre. In Austria, a Drobollach am Faaker See (Villach) nei pressi di un ristorante aveva ucciso una donna con il quale avrebbe avuto una relazione sentimentale, di 56 anni, per strada verso le ore 8.45; secondo la polizia austriaca, avrebbe sparato alcuni colpi da una Renault Kangoo di colore bianco. Poco prima l'uomo avrebbe commesso un altro omicidio a Wernberg (distretto di Villach-Land) uccidendo l'ex moglie, una donna di 62 anni, con un tirapugni. Da chiarire le cause del duplice omicidio. Inseguito dalla polizia, l'uomo è riuscito a varcare il confine e raggiunta Tarvisio è entrato alla trattoria Al Lepre, intrattenendosi per un'ora abbondante senza far palesare nervorsimo, offrendo anche un caffè ai conoscenti e conversando amichevolmente; uscendo dal locale, è stato intercettato dagli agenti della polizia di frontiera italiana, che avevano appena chiesto al titolare della trattoria informazioni sull'uomo in fuga. Forse preso dal panico, ha prima telefonato a un parente e poi esploso tre colpi di pistola, il terzo dei quali era mirato alla tempia.

