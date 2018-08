Experimental city, dal recupero delle aree spazi verdi, impianti sportivi e nuovi alloggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOUDINE Era il 2015 quando il Governo istituì un programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie.Un anno dopo, la giunta Honsell (che aveva già ricevuto la proprietà dell'ex Caserma Osoppo), aveva deciso di partecipare al bando, per accedere ai finanziamenti e riqualificare l'area est della città. Il 18 dicembre 2017, Comune di Udine e Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscrissero quindi la convenzione per la realzizazione del progetto, ora congelata per due anni (assieme a...