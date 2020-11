IL CASO

BELLUNO Quarantottore dopo la pubblicazione del nome delle strutture alberghiere destinate a diventare Covid Hotel per ospitare pazienti nel periodo del contagio e del necessario isolamento, in provincia di Belluno il rebus non è ancora stato sciolto. Due le strutture individuate da Federalberghi dopo la richiesta a collaborare da parte della direzione dell'Usl. Altre due quelle pervenute spontaneamente alla stessa direzione dell'Usl 1 Dolomiti. A quel punto da Belluno sono stati quindi quattro i nomi inoltrati a Venezia che poi ha scelto. Ed ha scelto le due strutture che in qualche modo si erano messe spontaneamente a disposizione: l'hotel Europa Executive di Belluno e la residenza per anziani Vigilio De Silvestro di Domegge di Cadore.

LA POLEMICA

Se in questo momento la trasformazione temporanea della Rsa di Domegge in Covid-Hotel non è in dubbio, per quanto riguarda l'albergo del capoluogo è invece arrivato un brusco stop. Ieri infatti Valerio Tabacchi, ad della società Stayincortina Srl, proprietaria della struttura Europa Executive di Belluno, ha detto di non avere mai fornito alcuna disponibilità. Ma sua volta l'Usl conferma invece quanto già fatto sapere ufficialmente tramite un comunicato stampa nella giornata di mercoledì: «In data 12 novembre è pervenuta all'Ulss Dolomiti una nota della società Stayincortina Srl con la manifestazione di disponibilità a trasformare temporaneamente l'hotel Europa Executive di Belluno in un Covid Hotel, come già fatto per altri hotel del portafoglio del gruppo in Lombardia», una disponibilità firmata da uno dei soci. Anche per la Rsa di Domegge la disponibilità è pervenuta agli uffici dell'Usl in forma scritta: «Il 16 novembre è arrivata la conferma di disponibilità, da parte del legale rappresentante di Villa Primule Gestioni Srl di Torino, a rendere fruibile per l'accoglienza temporanea di pazienti covid positivi asintomatici la residenza Vigilio De Silvestro di Domegge di Cadore». Insomma. L'Usl ha le carte in regola e ieri dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria confermavano: «Nessuna novità su Covid-hotel». Come dire: la confusione non l'abbiamo fatta noi, a noi è pervenuta una disponibilità che abbiamo inoltrato in Regione.

LA DISPONIBILITÀ

Al momento dunque vi è una sola struttura che potrebbe ospitare i pazienti Covid. Per la seconda non c'è ancora nulla di certo, se non che è chiusa. Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi, aveva a sua volta individuato due strutture pronte ad ospitare pazienti Covid: una a Feltre e una a Comelico Superiore. «Io ora non c'entro più e non voglio parlare di cose che non conosco e che non so come si sono sviluppate dice oggi De Cassan - a nome di Federalberghi ho solo dato la mia disponibilità a collaborare, poi non entro e non giudico quali siano le ragioni per cui la scelta è caduta su strutture diverse. Sicuramente più capienti di quelle di Feltre e di Comelico Superiore. La prima, fra l'altro, non ha il servizio di ristorante e questo evidentemente sarebbe stato un problema». Un problema, fra l'altro, condiviso con l'Executive. Ed anche De Cassan precisa, come fatto da parte dell'Usl: «La confusione e l'incertezza che ci sono ora? Sicuramente non le abbiamo create noi». Negli ultimi due giorni De Cassan non è più stato contattato da nessuno. «Io ho telefonato al dottor Rasi Caldogno - dice - solo per confermargli che la nostra disponibilità rimane invariata. E mi sono messo in contatto anche con i titolari delle due strutture di Feltre e di Comelico Superiore per riferire, una volta appreso dai giornali l'esito delle scelte, come mi fossi comportato. E loro, serenamente, hanno accettato le decisioni e hanno comunque riferito di rimanere a disposizione».

Giovanni Santin

