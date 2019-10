Ex tempore di scultura: larici abbattuti al posto del cirmolo per la 34. edizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La vita dopo Vaia: nella 34. edizione dell'Ex Tempore di scultura si parla di vita. La montagna bellunese accoglie la tragedia e riparte, è questo il messaggio lanciato dal simposio di scultura organizzato come da tradizione dal Consorzio Belluno Centro Storico e in partenza a breve. Dal 5 all'11 novembre, 19 scultori si cimenteranno a scolpire larice per forgiare un messaggio di speranza rivolto ai bellunesi. Nascere e rinascere è infatti il tema di quest'anno. «Ad un anno dall'evento meteo che ha scombussolato il nostro territorio ci...