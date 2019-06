Ex sindaco 109 giorni in carcere, Comune a rischio scioglimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In carcere per 109 giorni. Prima a Tolmezzo e poi a Venezia. Dalla sera dello scorso 7 giugno si trova invece agli arresti domiciliari nella sua Eraclea. L'ex sindaco Mirco Mestre venne arrestato il 19 febbraio. Pesantissima l'accusa: voto di scambio nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni della Camorra nel Veneto orientale. La stessa che ha portato in carcere altre 49 persone, compreso il boss dei casalesi Luciano Donadio. L'ex sindaco per due volte si era visto negare la scarcerazione. Ci è riuscito invece al terzo tentativo. Ad...