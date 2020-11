FIESSO D'ARTICO

Un nome noto tra le persone decedute a causa del coronavirus in Riviera del Brenta. Mercoledì scorso è mancata infatti Mariola Manzardo. Mariola aveva da poco compiuto 70 anni e viveva a Fiesso d'Artico assieme al marito, una decina di giorni fa ha contratto il virus ed è stata ricoverata all'ospedale di Dolo. Ma purtroppo la lotta tenace contro il Covid non è bastata a evitare il decesso.

Era una persona che godeva di buona salute, molto conosciuta a Fiesso d'Artico e Dolo dove, per oltre 30 anni, è stata maestra nelle scuole elementari, crescendo diverse generazioni di allievi che sempre la salutavano, con grande affetto, ogni volta che la incontravano. Oltre che per la professione di maestra, in molti la conoscevano anche per il suo impegno politico: dagli anni Novanta fino al 2010 è stata segretaria della Lega Nord per la sezione di Dolo e Fiesso d'Artico. Era una figura integerrima, ligia nel rispettare le regole, e non accettava nessun tipo di compromesso. Chi l'ha conosciuta la ricorda come una persona tutta d'un pezzo e dedita alla sua famiglia.

La figlia Barbara aveva un rapporto speciale con lei e la racconta come una persona di gran cuore, sempre pronta ad aiutare gli altri: anche la nonna, ospite della casa di riposo, che andava a trovare tutti i giorni. «Con grande dispiacere ho appreso la notizia della perdita di Mariola commenta Flavio Zebellin, vicesindaco di Fiesso d'Artico - una cara amica con la quale ho condiviso anni di attività politica e dalla quale ho imparato molto, soprattutto disciplina e rispetto per gli altri. Una grande perdita per tutti. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia». La cerimonia funebre si terrà sabato 21, alle 9.15, nel duomo di Dolo.

Roberta Pasqualetto

