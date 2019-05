Ex Provincia, con la ristrutturazione una sala pubblica e il nuovo viale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Ritorna in ballo la sala pubblica, mentre la riqualificazione di viale Cesare Battisti rimane una condizione praticamente indiscutibile. A Ca' Sugana si torna a parlare della convenzione tra Comune e Numeria, la società proprietaria del palazzo dell'ex Provincia - abbattuto ormai due anni fa - che sta per realizzare un nuovissimo condominio con appartamenti di lusso destinati a una target di clienti medio-alto. LA PARTENZAIl cantiere, fermo da oltre un anno, è sul punto partire. In questo periodo è cambiata l'azienda...