Ex Boschetti, la Giunta dà il via al recupero dell'area

IL PROGETTOPADOVA La giunta approva il progetto esecutivo del nuovo parco pubblico che troverà posto in piazzale Boschetti. Un intervento che verrà finanziato con 2.3 milioni di euro. A dare il via libera al progetto, una delibera fatta approvare martedì scorso in giunta dall'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi.Il finanziamento verrà interamente coperto dal bando statale per il recupero delle periferie. Entro l'estate del 2020, dunque piazzale Boschetti diventerà un grande parco pubblico e verrà dedicato a Tito Livio. I...