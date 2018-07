Ex biglietteria, futuro in formato ridotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO Si avvicina il momento dell'apertura della gara di vendita di piazzale Di Vittorio. La settimana scorsa la Giunta del sindaco Massimo Bergamin ha approvato le linee guida per la variante urbanistica, necessaria per l'avvio della gara, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno in corso.TENTATIVI FALLITIDurante l'Amministrazione di Bruno Piva, l'ex stazione delle corriere di piazzale Di Vittorio venne messo in vendita per due milioni di euro. In passato, infatti, le corriere stazionavano in quel piazzale prima della...