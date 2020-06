EX BELLUNESE

SAPPADA Per la prima volta Sappada si è sentita ancor più friulana. La ex stazione turistica bellunese infatti, durante il weekend e durante il ponte del due giugno è stata letteralmente presa d'assalto dai friulani: «C'è stato un numero di presenze anomalo che lascia sperare in una stagione da record» spiegano dal Consorzio Sappada Dolomiti turismo. Centinaia i friulani che hanno raggiunto tra sabato e domenica la località montana e nei prossimi giorni sono attesi arrivi anche dalle altre regioni.

L'INIZIATIVA

Ieri è partita la promozione Ritroviamoci a Sappada: se le restrizioni dettate dall'emergenza da Covid 19 hanno tenuto lontani amici e parenti, l'estate 2020 a Sappada, riserverà ai suoi ospiti l'emozione di ritrovarsi in un'unica struttura ricettiva a disposizione, loro e dei propri cari, in modo esclusivo, nella perla delle Dolomiti friulane, per una vacanza indimenticabile. «L'albergo o b&b che li accoglierà, riserverà loro un party di benvenuto per festeggiare la festa di famiglia - spiega il consorzio - l'obiettivo è quello di incentivare il turismo nei caratteristici ed esclusivi alberghi a conduzione e le proposte, anche di intrattenimento, rivolte alle famiglie».

ATTIVITÀ E SVAGO

«Sia adulti che bambini in questa estate 2020 avranno l'opportunità a Sappada di divertirsi e svagarsi con una miriade di attività che vanno dalle escursioni guidate in mountain bike o e-bike, alla visita dei nostri antichi borghi, dall'approccio all'arrampicata sulla nostra nuova palestra all'aperto, alle degustazioni di prodotti tipici nel museo di civiltà contadina, fino al Shin Rin Yoku, allo yoga in un prato davanti al maestoso Monte Siera e al safari fotografico. - spiega il direttore del consorzio Monica Bertarelli - Questa estate 2020 sarà un'occasione per i nostri ospiti di scoprire la ricchezza dell'offerta turistica di Sappada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA