Ex asilo La Fontaine, appartamenti invenduti ma affittati per le vacanze

LIDO (L.M.) Per sei anni sono rimasti invenduti sul mercato, dopo un cospicuo investimento economico tutto a carico dei privati. Ecco perchè il gruppo Aqarius di Vicenza dopo oltre sei anni di attesa senza sbocchi, ha deciso di trasformare gli appartamenti privati dell'ex asilo La Fontaine nelle vicinanze del ponte delle Quattro Fontane, in residenze per turisti. Questo il caso del Lido di cui si è tornato a parlare la scorsa settimana. I proprietari hanno deciso anzitutto di arredare per turisti, i primi 6 dei 14 appartamenti rimasti...