Ex Amman e Mittica teleriscaldati

PORDENONE Potrebbe arrivare anche a Pordenone il teleriscaldamento. È la forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione di acqua calda, proveniente da una grossa centrale di produzione, attraverso una rete di tubazioni a edifici pubblici ed abitazioni con successivo ritorno della stessa alla centrale. Due, in particolare, gli ambiti già individuati dall'amministrazione Ciriani in un progetto di rigenerazione urbana: l'ex cotonificio Amman, che per il futuro dovrebbe ospitare anche spazi dedicati al Consorzio universitario di Pordenone, e la caserma Mittica di via Montereale una volta che l'Ariete, così come è previsto, si trasferirà nella nuova caserma in Comina.

Nei giorni scorsi l'assessore Cristina Amirante ha visitato la galleria del teleriscaldamento dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: è lì che si trova la centrale che, oltre a servire l'interno nosocomio, serve diversi tra edifici pubblici, scolastici ed utenze private. Un iter partito nel 2010 che, di anno in anno, si è sviluppato sino ad alimentare 49 utenze pubbliche e private (4 sedi accademiche, il Palamostre, 9 edifici scolastici, un convitto studentesco, un albergo e 33 condomini). Garantisce non soltanto la qualità dei servizi, ma la riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. «La rete di teleriscaldamento di Udine - sottolinea Amirante - rappresenta un ottimo esempio di proficua collaborazione tra pubblico-privato che ha dato vita a un progetto di alto valore sotto il profilo tecnologico ed ambientale. È un po' quello che vorremmo fare a Pordenone, dove le possibilità non mancano. Certo, l'investimento iniziale è costoso, per questo è necessario un progetto di finanza con i privati, ma i benefici sono molteplici: nel caso dell'utilizzo del gas, le emissioni nocive, alquanto contenute, sarebbero concentrate su un unico punto. Se invece è previsto un sistema di alimentazione non fossile, come per esempio l'olio di colza, il processo di combustione avverrebbe senza l'emissione di polveri sottili. In più i costi, basati sull'effettivo costo dell'olio di colza, sarebbero bassissimi».

Il Comune di Pordenone ha già in piedi un progetto di finanza per la gestione dei servizi energetici di un centinaio di edifici tra sedi istituzionali, uffici, scuole, sede di associazioni, musei, biblioteche, palestre e impianti sportivi. Il contratto, stipulato con la società Siram, avrà una durata di 15 anni, mentre l'importo totale dell'investimento si attesta sui 6 milioni di euro. È proprio con Paolo Maltese, direttore dell'unità di business Nordest di Siram by Veolia, che l'assessore Amirante ha visionato il funzionamento del teleriscaldamento a Udine. «Siram sottolinea l'esponente della giunta Ciriani crede nella nostra amministrazione. Ci reputa essere capaci e dinamici e, partendo da questi presupposti, ci ha proposto di valutare attentamente questa nuova forma di riscaldamento. Noi, da questo punto di vista, abbiamo già fatto un passo in avanti andando ad individuare gli ambiti appetibili della città, che risultano essere, in questa fase, l'ex Amman e la caserma Mittica. Si parla di 12 ettari che potrebbero essere riscaldati attraverso il teleriscaldamento. Nel caso dell'Amman benefici tangibili, qualora il processo dovesse andare in porto, potrebbero ricadere nell'intero quartiere di Borgomeduna».

Il passaggio successivo, ora che Amirante ha potuto visionare da vicino la bontà del servizio esistente a Udine, è quello di procedere con una variante urbanistica. «Così anticipa l'assessore da inviare un messaggio chiaro ai privati per un'eventuale formulazione di una proposta progettuale ed economica. Prima, ovviamente, di arrivare alla formulazione di un bando di gara ad hoc». I tempi non saranno certo immediati. Questione economica a parte, un impianto per il teleriscaldamento non nasce dall'oggi al domani. E poi, mentre per l'Amman c'è l'interessamento di un fondo d'investimento nel settore immobiliare del Nord Italia, per la caserma Mittica sarà necessario, prima di tutto, attendere il trasferimento dell'Ariete in Comina.

Alberto Comisso

