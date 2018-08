Evento eccezionale, si valuta lo stato di calamità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACOCANEVA «Stiamo valutando insieme alla Regione se ci sono i presupposti per chiedere lo stato di calamità». Il sindaco Andrea Attilio Gava ha seguito sin dall'inizio l'emergenza maltempo che ha colpito pesantemente il comune di Caneva e, in particolare, le frazioni di Fratta e Stevenà. «Si è trattato di un evento straordinario spiega il primo cittadino perché mai prima d'ora la rete idrica del territorio era andata così tanto in sofferenza. Il sopralluogo con il vicepresidente Riccardo Riccardi, anticipato da un incontro in...