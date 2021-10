Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REGOLEBELLUNO In quasi 800 anni di storia (l'edizione in calendario il prossimo mese era la numero 765) la Fiera dei Santi di Santo Stefano di Cadore è saltata due volte: nel 2018, a seguito del disastro causato da Vaia, e nel 2020 per il covid. Quest'anno, purtroppo, accadrà di nuovo. Il sindaco Oscar Meneghetti ha dovuto vietarla perché «non c'è personale». Con le norme sempre più stringenti in materia di fiere, sagre e feste...