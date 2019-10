Evasione e corruzione Il sistema mazzette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCO & MAZZETTEVENEZIA Non è certo la faccia migliore dell'imprenditoria veneta quella chiamata ieri, di fronte al Tribunale di Venezia, a deporre al processo sullo scandalo della mazzette all'Agenzia delle entrate. Capitano e manager di un'azienda con affari in tutto il mondo, la Baggio Trasporti di Marghera, hanno raccontato come, quando l'azienda fu scoperta ad evadere milioni di euro, nel 2015, cercarono di «addolcire» l'esito di una verifica fiscale condotta da una «pattuglia incorruttibile» delle Fiamme gialle, andando alla ricerca...