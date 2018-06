Evasero le imposte per 6 milioni di euro, venditori d'auto salvati dalla prescrizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROCESSO LUNGOPADOVA A sette anni e mezzo dall'esecuzione di quattordici ordinanze di custodia cautelare, undici delle quali in carcere, la giustizia deve arrendersi senza arrivare neppure al primo grado di giudizio. I dieci imputati superstiti per la maxi evasione Iva nell'importazione di auto di lusso dalla Germania se la caveranno senza nemmeno un graffio.Le accuse a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'evasione fiscale sono ormai prescritte. E il prossimo 10 luglio i giudici del Tribunale collegiale non...