VENEZIA Zone rosse e lavoro nero. L'accoppiata continua a far parlare di sé. Con le prime, i territori a rischio alto, come detonatore del secondo, quelle prestazioni irregolari che, in aree dove cala per decreto l'offerta ma la domanda resta più o meno inalterata, non possono che proliferare indisturbate. A lanciare l'allarme sul pericolo imminente sono soprattutto gli acconciatori e le estetiste della Cgia, giudicando «incomprensibile» la decisione presa nell'ultimo Dpcm di chiudere le loro attività nelle zone rosse, disposizione che nei provvedimenti approvati in passato dal governo Conte non era prevista. La categoria, che a Mestre conta 250 realtà e quasi 900 addetti, osserva dunque con grande apprensione anche la possibilità che l'esecutivo Draghi introduca nei prossimi giorni il lockdown nei week end, indipendentemente dalla gravità del numero dei contagi. Il motivo di tanta preoccupazione è semplice e comprensibile: il fine settimana è rimasto l'unico tempo in cui queste persone lavorano. «Riteniamo ingiustificata l'estensione delle chiusure in zona rossa a tutte le imprese del Benessere commenta Sergio Gnan, presidente dei Parrucchieri della Cgia le attività di acconciatura e di estetica in questi mesi hanno applicato con la massima diligenza le linee guida dettate dalle autorità sanitarie e dal governo, intensificando le già rigide misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario, e si sono riorganizzate per garantire la massima tutela della salute degli imprenditori, dei loro collaboratori e dei clienti. La sospensione delle nostre imprese svolte in sicurezza - prevede - finirà per innescare l'impennata dell'offerta di prestazioni da parte di operatori abusivi che rappresentano il vero pericolo per la salute dei cittadini». A tutto questo si aggiunge secondo Gnan l'insicurezza sui sostegni statali. «A fronte di ulteriori misure restrittive, gli imprenditori non possono attualmente contare su alcuna certezza per quanto riguarda gli interventi di ristoro». Ma le traversie non si limitano al rosso, investendo in pieno i fatturati anche quando la tinta tende all'apparentemente più tenue rischio moderato. «La categoria - conclude il presidente dei Parrucchieri - è molto risentita pure del fatto che l'ultimo Dpcm impedisce in zona arancione gli spostamenti tra Comuni, e di conseguenza molti clienti non possono recarsi dal proprio acconciatore o estetista di fiducia: l'ennesimo assist agli abusivi che continuano a muoversi liberamente».

