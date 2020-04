LA PROTESTA

MESTRE Il giro di telefonate è partito con cautela, con tante precauzioni per non rischiare di essere multati, ma il tema è così sentito che alla fine davanti alla Protezione civile di Marghera si sono ritrovati in cinquanta. Sono quasi tutti parrucchieri, titolari di saloni del veneziano. Qualcuno arriva anche da fuori provincia e si aggiungono poi alcuni colleghi del settore estetica. Le loro attività sono destinate a essere tra le ultime a partire. Ed è per cercare di far sentire la loro voce che hanno quindi deciso di rivolgersi al presidente della Regione Zaia, che a Marghera tiene le conferenze stampa quotidiane, e vengono ricevuti dall'assessore Manuela Lanzarin a cui consegnano una lettera che riassume preoccupazioni e richieste.

L'APPELLO

«Abbiamo chiuso i saloni e centri estetici prima del decreto di marzo, gesto di sensibilità e responsabilità verso i nostri clienti e collaboratori. Nonostante una grande preoccupazione e incertezza sul futuro. Le nostre realtà vanno dal salone con un collaboratore a realtà con più di 30 dipendenti» spiegano, consapevoli che fino al primo giugno le loro attività dovranno restare chiuse. Gianni Bertola, che ha il salone a Mestre, in corso del Popolo, e lavora in questo settore da 37 anni, finora non ha ricevuto un euro dallo Stato: «Io, come tanti altri, non ho ancora visto i 600 euro che comunque non basterebbero nemmeno a coprire le spese dell'energia elettrica. Con oltre 3 mesi di negozio chiuso il fatturato perso è ben altro e io continuo a vedere nel conto solo le spese che si accumulano. La mia collaboratrice non ha ancora ricevuto la cassa integrazione e io purtroppo non ho la possibilità di anticipare il suo stipendio».

LE PROSPETTIVE

Le preoccupazioni riguardano anche l'apertura di giugno: «Io ho un negozio di 30 metri quadrati, collaboravo con due colleghe, ultimamente con una. Ma quando riaprirò dovrò farlo da solo - aggiunge Bertola - In un negozio di quelle dimensioni non sarà possibile avere più di un operatore con un cliente. E tenendo conto che non potremo trattare più di una persona alla volta come si faceva prima, i guadagni si ridurranno a un terzo. Ecco perché tanti di noi, che magari avevano già un fido, ora hanno paura di non farcela nemmeno lavorando 12 ore al giorno, 7 su 7. Il governo riapre le toelettature per cani e non si rende conto che qui ci sono famiglie che hanno debiti e grossi problemi economici». Si sono quindi rivolti a Zaia chiedendo che si faccia portavoce delle loro richieste con il governo: «Noi vogliamo essere tutelati e soprattutto non possiamo aspettare ancora per conoscere le modalità della nostra riapertura. Non vorremmo dover tornare al lavoro sulla base di un arrangiatevi. La nostra categoria è sempre stata molto attenta a queste cose: abbiamo sempre utilizzato asciugamani di carta, prodotti igienizzanti e abbiamo sempre preso tutte le precauzioni. Ora dobbiamo prepararci ad acquistare kit usa e getta o separatori in plexiglas, ma dobbiamo saperlo in tempo e soprattutto capire come pagarli. Ci siamo quindi rivolti a Zaia perché in questo momento ha dimostrato di saper capire le esigenze delle persone». La lettera consegnata all'assessore Lanzarin contiene le richieste della categoria: un'apertura dei saloni in sicurezza che garantisca la sopravvivenza tramite una programmazione su turni; l'urgente standardizzazione delle procedure che devono essere diffuse con largo anticipo; l'estensione della cassa integrazione per i dipendenti del settore fino al 31 dicembre, nella consapevolezza che non ci sarà lavoro per tutti; l'annullamento delle imposte fino a fine anno; l'adeguamento dell'aliquota Iva e il credito d'imposta del 100% sui dispositivi e le precazioni Covid-19. «In Germania abbiamo colleghi che hanno già ricevuto, a fondo perduto, dai 9 mila ai 15 mila euro al mese per far fronte alle spese - conclude - Noi non chiediamo altrettanto ma almeno di essere messi in condizione di lavorare in sicurezza e ripartire».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA