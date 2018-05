«Esterni, un errore che moltiplica i costi della politica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISSENSOPORDENONE La tessera del Pd l'ha stracciata nel 2013 e oggi non teme di dire di aver guardato con simpatia al neo governatore Massimiliano Fedriga (Lega), del quale però non condivide l'idea di avere una Giunta composta completamente da assessori esterni o da consiglieri che lo diventano perché costretti a dimettersi proprio dal presidente.Gianfranco Moretton, già assessore nella Giunta di Riccardo Illy per restare all'ultimo incarico istituzionale, infatti pensava che «l'abitudine di maltrattare e trascurare gli eletti fosse...