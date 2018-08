Estate deserta: sempre più vetrine restano vuote in piazza `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATTIVITÀROVIGO Una città dove il commercio arranca e dove sempre più negozianti sono costretti ad abbassare le saracinesche: è questo il grido d'allarme lanciato direttamente dagli esercenti situati nel salotto della città, proprio in piazza Vittorio Emanuele II, quello che dovrebbe essere il cuore pulsante del capoluogo.A una rapida occhiata si potranno contare 26 esercizi in attività, comprendendo i tre bar, una banca e una farmacia, escludendo invece i locali dell'Accademia dei Concordi e uno spazio adibito a macchinette self service....