ESTATE DELLA PANDEMIA

PORDENONE Dopo le chiusure con il lungo lockdown dei mesi scorsi e la non facile riapertura delle fabbriche lo scorso 4 maggio continua l'estate difficile per le imprese e i lavoratori. Che, rispetto ai rischi del Covid-19, guardano all'autunno con prudenza oltre che con molta preoccupazione.

Con l'avvicinarsi del mese di agosto e con le ferie crescono nuovi timori legati al periodo post-vacanze. La preoccupazione delle aziende stavolta non è solo legata a quale potrà essere la situazione economica e dei mercati in autunno, ma riguarda in particolare il rischio che alcuni tra i molti lavoratori stranieri originari dei Paesi dell'est europeo possano trascorrere il periodo feriale nei loro Paesi.

CONTAGI DA RIENTRO

E siccome in molte aree dell'Europa orientale e dei Balcani in questo momento la situazione è piuttosto grave è chiaro che si guarda alla possibilità delle ferie oltre confine da parte dei lavoraotri stranieri con una certa dose di preoccupazione. I timori sono legati ai problemi che potrebbero verificarsi al rientro dei lavoratori in Italia e a rischi che potrebbero esserci al rientro nelle fabbriche e nei cantieri. I lavoratori stranieri che tornano dai Paesi più a rischio dovranno stare in quarantena? E le fabbriche dovranno aumentare i livelli di sicurezza sanitaria magari facendo tamponi a tappeto o test sierologici a tutti? Il tema e le relative preoccupazioni aleggiano in questa fase di fine luglio proprio nel momento in cui le aziende - anche se in diverse realtà, soprattutto del settore legno-arredo, il periodo di stop produttivo sarà accorciato per la necessità di rispondere alle commesse che non mancano - stanno organizzando le pause produttive e i calendari ferie. Nelle fabbriche del Friuli occidentale ormai da diversi anni sono parecchi i lavoratori impiegati che arrivano dalle terre dell'Europa orientale o dei Balcani. Un po' in tutti i comparti, ma con delle percentuali più elevate nel legno-arredo e nell'edilizia. Oltre che in alcuni ambiti dell'agricoltura. Dove non sono pochi gli occupati albanese, romeni o anche indiani.

REGOLE DIVERSE

I timori sono anche giustificati dal fatto che allo stato vige un quadro di norme e di regole legate alla gestione e al contenimento della pandemia diverse per ciascun Paese. A seconda che si tratti di uno Stato membro dell'Unione europea (come la Romania per la quale nessuna limitazione è prevista) oppure che si tratti di stati non-Ue ed extra Shenghen. Per alcuni Paesi le regole sono più rigide: Bosnia-Erzegovina, Macedonia del nord, Moldava, Serbia, Montenegro e Kosovo rientrano infatti nella lista dei sedici Paesi per i quali l'ingresso e il transito in Italia sono vietati. È dunque probabile che i lavoratori originari di quelle aree decidano di non andare nel loro Paese in quanto poi non potrebbero più rientrare. Ma cosa succede se qualcuno decidesse ugualmente di raggiungere la propria terra? Ci sono poi altri Paesi, come l'Albania, per la quale è prevista la quarantena nel caso di rientro. Se un operaio albanese residente in provincia decidesse di trascorre alcuni giorni nel suo Paese, stando alle attuali regole che però potrebbero cambiare a seconda dell'evolversi dell'emergenza internazionale, al rientro dovrebbe sottoporsi alla quarantena non rientrando al lavoro per almeno 14 giorni. Altra situazione di rischio è quella legata alla badanti: anche se in buona parte sarebbero rientrate subito dopo il lockdown, cioé oltre un mese fa. Certo è che, vista la situazione oltre i confini orientali della nostra regione, l'attenzione e la prevenzione a settembre dovranno sicuramente aumentare di livello.

