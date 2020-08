ESTATE BOLLENTE

JESOLO «Abbiamo superato il limite. Sono rattristato per questo ennesimo episodio di violenza che ha lasciato dietro di sé feriti e che, ancora una volta, ha ferito Jesolo e la sua comunità». Il sindaco Valerio Zoggia venerdì scorso aveva scritto al Prefetto e al Questore dichiarando tutta la propria preoccupazione per il fatto che molti giovani, vista la chiusura delle discoteche, si potessero riversare su piazza Mazzini, rendendo esplosiva la situazione in questa zona della città. E le sue sono state quasi parole profetiche perché proprio la scorsa notte, nel maggiore centro di aggregazione giovanile di Jesolo, si è registrata una nuova rissa tra giovani. Tra i coinvolti c'è anche un gruppo di trentenni altoatesini, tutti già identificati, compreso ovviamente il ragazzo finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni, a quanto pare protagonisti di due scontri, avvenuti nella stessa notte e sempre in piazza Mazzini con la solita appendice di calci, pugni e colpi proibiti.

ENNESIMO EPISODIO

Di fatto l'ennesimo episodio che segna un'estate caratterizzata da troppe violenze. Ieri è arrivata la ferma condanna dell'accaduto. «Appena saranno chiarite le responsabilità dice il sindaco - l'Amministrazione valuterà anche la richiesta di risarcimento per il danno d'immagine. Sicuramente chiederemo più controlli, ma alle nostre richieste di venerdì scorso ci è stato risposto che la situazione è sotto controllo. Ora stiamo facendo i conti con questa nuova vicenda, sono molto arrabbiato per quanto accaduto anche per l'età delle persone coinvolte che non sono di certo dei ragazzini». In ogni caso il sindaco ha voluto lanciare un appello, non solo come primo cittadino ma anche come padre: «Serve una attenta riflessione aggiunge il sindaco - che coinvolga tutta la società e le istituzioni. Quanto accaduto la scorsa sera a Jesolo e quello che accade sempre più spesso un po' in tutto il Paese, mi porta a dire che i giovani hanno perso il senso del limite. Troppo spesso la ricerca del divertimento sembra passare per l'abuso di alcolici. Troppo spesso la risposta ad uno sguardo di troppo o ad una frase sbagliata passa per la reazione fisica e violenta. E questo accade non solo tra i giovanissimi ma anche tra adulti dai quali ci si aspetta maggiore senso di responsabilità e di maturità». Secondo il sindaco, inoltre, non si può continuare a dare responsabilità alla politica o alle forze dell'ordine: «Occorre che la società affronti sul serio conclude Zoggia - il problema di questo modo di vivere dei giovani, che ne indaghi a fondo le ragioni e ne trovi le soluzioni. La politica e le istituzioni ci sono e possono collaborare, ma occorre che tutti si sentano parte dell'educazione dei giovani».

Eppure l'ennesima polemica è servita, e a lanciarla è Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio che mette in discussione l'ordinanza anti-alcol del Comune: «Ognuno deve fare il proprio dovere dice - avevamo detto due mesi fa. Bene, noi lo abbiamo fatto al 100%. L'ordinanza anti alcol è in vigore, nessuna delle imprese associate è mai stata sanzionata per la sua violazione, ma la rissa c'è stata comunque. Significa che è stato qualcuno altro a non fare la sua parte e, nello specifico, mi riferisco a chi aveva promesso polizia e controlli per tutta l'estate. Dov'erano polizia e carabinieri durante la rissa? Stavolta non si può dare la colpa ai locali: se questi erano ubriachi la colpa non è certo nostra, vuol dire che l'alcool si può benissimo portare da casa, come diciamo da sempre. Qualcuno deve farsi un esame di coscienza».

