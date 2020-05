LA SCOMMESSA

TREVISO Commedia all'Italiana nelle piazze della città, due mesi di film alla Chiesa Votiva, pellicole quasi ogni sera dal 15 giugno con possibilità di doppio turno alla piazzetta del Teatro a Mogliano. Così la Marca trevigiana declina la voglia di cinema en plein air. Non solo le amministrazioni comunali, ma alcuni gestori di cinema hanno ceduto: per l'estate si programma all'aperto. In attesa di rientrare in sala a fine agosto.

I GESTORI

«Al momento le regole non ci consentono di gestire la riapertura: biglietti online e il nodo aria condizionata scoraggeranno senz'altro il pubblico». Sono allineati i gestori dei cinema nella provincia di Treviso. Dalla città capoluogo ai centri della provincia è un coro all'unisono: di aprire le sale per ora non se ne parla. La pensa così, ad esempio, Alessandro Tizian di Cinergia, a Conegliano: «Noi siamo intenzionati ad aprire i primi di luglio, ma solo se l'attuale protocollo viene migliorato, altrimenti non ci sono assolutamente le condizioni. Nel caso penseremo a utilizzare l'arena estiva». E Gianantonio Furlan del cinema Verdi di Vittorio Veneto, è sulla stessa lunghezza d'onda. Tutti però non hanno alcuna intenzione di continuare nella totale inattività. Se ad oggi la data del 15 giugno per il nuovo ciack dei cinema è impossibile con le regole correnti, Treviso si sta organizzando con una proposta di film all'aperto che coprirà l'intera bella stagione.

L'OMAGGIO

L'amministrazione comunale sta chiudendo un programma che porterà nelle piazze della città la Commedia all'Italiana. Il format è quello dello scorso anno, il cinema sotto le stelle con scenografia vintage che verrà programmato in tutte le piazze della città. «Quest'anno irrobustiamo l'offerta e la decliniamo alla Commedia all'Italiana perchè ci piace l'idea che le nostre piazze vengano ripopolate con il piacere della socialità e quell'allegria che ha contraddistinto l'Italia degli anni del boom» conferma Lavinia Colonna Preti.

CHIESA VOTIVA

Due mesi di film negli spazi della Chiesa Votiva: anche le sorelle Amadio, proprietarie del Multisala Corso, hanno deciso di orientarsi ad una programmazione in esterno. «Aprire oggi con queste regole per noi è insensato -conferma Silvia Amadio- il problema maggiore è l'incertezza che vige sul tema dell'aria condizionata. Pesare di non utilizzarla è pura follia. Così non apriamo il Multisala». Tuttavia Silvia Amadio si dice felice che un progetto sia emerso, e soprattutto una data di riapertura. «Per fine agosto saremo pronte a ripartire. Speriamo però che il minstro cambi idea sul bar interno. Questa è davvero una bella ingiustizia. Perchè i bar lavorano, e il bar interno al cinema no?». Nel gineprario delle cose da chiarire, c'è una certezza. La voglia di riprendere il filo interrotto con il pubblico. Per questo le Amadio hanno pensato di collaborare con il Teatro Aurora per un carnet di titoli estivi. «Abbiamo un incontro con Marco Sartorello proprio oggi, l'idea è portare un minicartellone per luglio e agosto negli spazi della Chiesa Votiva». Non è il cinema, ma intanto si riparte.

CINEMA TEATRO BUSAN

La piazzetta del teatro, rinnovata con un investimento di 35mila euro, ospiterà cinema sotto le stelle per tutta l'estate, con una programmazione quotidiana da giugno a settembre e i grandi film che hanno segnato la stagione degli Oscar appena trascorsa, prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus: dal Joker con Joaquin Phoenix, vincitore del Leone d'oro a Venezia, fino ad altri grandi titoli da vedere con tutta la famiglia. «Abbiamo voluto investire nella ripavimentazione e in altre opere di lunga durata della piazzetta -conferma l'assessore Giorgio Copparoni- ora puntiamo sulla programmazione. L'anno scorso è piaciuta molto, siamo quindi orientati a programmare quanti più spettacoli possibili, quasi ogni sera». Il cartellone, in gestione a Nicola Frasson e Giuseppe Emiliani, che hanno la direzione artistica del Teatro Busan, potrebbe anche prevedere la doppia programmazione. «La piazzetta potrà tenere non oltre 130 posti -conferma Copparoni- l'idea di un doppio turno potrebbe avere un senso. Ora si sta valutando come procedere per la questione dei posti. Di sicuro vogliamo riaprire nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza previste dalle ordinanze che entreranno in vigore al momento della riapertura». L'obiettivo di Mogliano è chiaro: il primo film dovrebbe essere proiettato già dal 15 giugno.

