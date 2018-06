Espulsione per i rifugiati che stuprano o rapinano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA E dopo l'immigrazione arriva la sicurezza, un'altra delle priorità del ministro Salvini. Anche se, per come l'ha chiarita lui stesso ieri, le due questioni sembrano essere molto legate tra di loro. Il leader del Carroccio ha spiegato che verranno fatte delle modifiche normative. Questo per permettere l'espulsione di chi è in possesso dello status di rifugiato qualora commetta qualche reato. Rapina, furto, stupro, sono alcuni dei crimini che consentirebbero di cancellare i benefici e il permesso in Italia, e di rimandare in...