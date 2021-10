Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESPOSIZIONIVENEZIA (f.fra.) Tra i progetti di rilancio di Venezia, in fiera il ripristino e incremento dell'Arsenale in vista di un Salone Nautico in espansione e di un doppio appuntamento nazionale legato ad arte e artigianato.L'area restituita al Comune permetterà infatti con i suoi immensi spazi «di allargare il respiro della fiera dedicata alla nautica, senza però creare un conflitto con l'esposizione di Genova», precisa il sindaco...