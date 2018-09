Esplosione tra i binari tre operai in fin di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURABELLUNO Un'esplosione. Poi le sirene dei diversi mezzi di soccorso in stazione. In città, ieri alle 15.40, si sono vissuti attimi di paura. Solo più tardi si scoprirà che si era trattato di un incidente sul lavoro. Il bilancio è di tre operai gravissimi ricoverati nel reparto grandi ustioni a Padova, Verona e Milano. Si tratta di Natalino Paschetto di Sesto Al Reghena (Pn), Valentino Martina di Tarvisio (Ud) e Bruno Da Silva Bueno, 31enne, di Treviso. I tre erano impegnati in lavori di manutenzione su una macchina operatrice...