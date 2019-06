Esplosione, muore donna di Caorle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una donna di Caorle, Sabina Trapani, 43 anni, è morta all'alba di ieri nella sua abitazione in via XX settembre a Gorizia. La quarantatreenne è una delle tre vittime dell'esplosione avvenuta verso le 4 di giovedì mattina, forse per una saturazione di gas al primo piano della palazzina dove Sabina Trapani viveva assieme al compagno, il 45enne sloveno Miha Ursic, anche lui rimasto ucciso dallo scoppio. Nell'esplosione ha perso la vita anche un cinquantenne che abitava al primo piano della struttura, Fabrizio Facchettin.Sabina Trapani, di...