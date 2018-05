Esperti in marketing agroalimentare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È stata dedicata al marketing agroalimentare in Polesine la tappa all'istituto agrario di Sant'Apollinare del progetto Scuola Lavoro Sicurezza 2018, che il consolato di Rovigo dei Maestri del lavoro promuove per la decima edizione. Sono 13 gli appuntamenti dell'edizione 2018 del progetto, che organizza per gli studenti attività di formazione volontaria in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale. La lezione tenuta all'istituto Munerati, mercoledì scorso, ha coinvolto il direttore di Confagricoltura Rovigo Massimo Chiarelli, per...