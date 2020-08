LA PROVA

PORDENONE Sarà la più grande sperimentazione sociale, quella che prenderà il via tra una settimana al liceo Leopardi-Maiorana: tutti in aula a rotazione, tranne le prime classi. Uno degli istituti più capienti della città, ha deciso di dare una possibilità in più ai propri studenti: fare un ripasso del programma dell'anno precedente per porre le basi e iniziare bene la nuova stagione. La dirigente Teresa Tassan Viol si sta prendendo un rischio, perché non ci sono altre scuole che abbiano pensato ad anticipare le lezioni. Al rientro tutto riprenderà, perlomeno nelle scuole superiori, come si era concluso, senza grandi modifiche (quelle che le famiglie si attendevano, ovvero gruppi classe di 10-15 studenti con maggiori insegnanti a disposizione). La differenza, dunque, la faranno le mascherine e il gel. «La situazione che avremo dal primo al 15 settembre spiega la dirigente Teresa Tassan Viol del Leopardi-Majorana è quella ideale che si sarebbe dovuta verificare per tutti e per tutto l'anno, per questo avevo chiesto una ventina di insegnanti in più per fare lezione a piccoli gruppi». E così gran lavoro di misurazione e posizionamento dei banchi per le scuole che li hanno singoli, per le altre, invece, c'è attesa. «Non so come faremo se non arriveranno i banchi richiesti», ha detto la dirigente del Grigoletti, Ornella Varin. All'istituto Kennedy sono stati chiesti 70 banchi della misura standard 70x50 per poter eliminare le cattedre. Detto altrimenti, visto che non è possibile fare lezioni a piccoli gruppi, per rendere più facile il contenimento dei focolai e gestire i casi di Covid, facendo proseguire la didattica in presenza agli altri studenti, è stato pensato di aumentare il distanziamento togliendo le cattedre e lasciando ai professori il banco come agli studenti. Anche questo sarà un nodo da risolvere: come si pensa di spiegare le singole mancanze per poter migliorare? Si pensi solo alle verifiche di italiano che necessitano di correzioni in cui vi è una stretta relazione tra studente e insegnante.O ancora agli studenti che hanno necessità educative speciali e necessitano di una personalizzazione degli insegnamenti. Al Kennedy, dove sono stati creati sette ingressi differenziati, il contatto con una distanza tutta da verificare nella realtà, avverrà per 250 studenti alla volta, tutti quelli che transiteranno attraverso un'ala della scuola, gli stessi che prenderanno bus e corriere e si amalgameranno con giovani di altre classi, ma soprattutto di altre realtà scolastiche. Se l'obiettivo è far partire la scuola e su questo non dovrebbero esserci moltissimi dubbi, la difficoltà reale sarà mantenerla aperta. Su questo punto gli insegnanti si stanno confrontando sotto-traccia nelle chat di Facebook, nei gruppi Whatsapp e stanno emergendo diversi dubbi. «Saremo carne da macello? Negli Stati Uniti i docenti hanno fatto testamento, in Germania e in Francia alcune scuole sono state aperte e subito dopo chiuse. E a noi cosa capiterà, visto che la scuola inizierà non molto diversamente da come si era chiusa? Riusciremo a tenere le mascherine e a mantenere la concentrazione facendo spiegazioni per ore? E i ragazzi riusciranno a mantenere le distanze?». I dirigenti stanno vivendo il momento con grande tensione, hanno attrezzato l'aula Covid in ogni plesso e hanno attivato tutte le vie d'accesso possibili. «Alcune scuole hanno facilità ad aprire nuove vie di accesso ha spiegato la dirigente del Flora, Paola Stufferi altre, invece, per come è strutturato l'edificio, no». Sulla didattica integrata ovvero parte in presenza e parte a distanza da casa, la normativa parla di attivazione in caso di lockdown, ma molte scuole, hanno già pronto nel cassetto l'orario tutto a distanza.

Sara Carnelos

