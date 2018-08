Esonda il torrente Grava Due frazioni restano isolate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOTTE DI BUFERAPORDENONE Pioggia battente, raffiche di vento e fulmini: una notte di bufera, quella tra sabato e ieri che ha colpito la regione e in particolare la pedemontana pordenoense. Rovesci di pioggia intensi (sino a 50 millimetri in un'ora) e molti fulmini, uno dei quali, che si è abbattuto a San Vito al Tagliamento, ha causato un principio d'incendio in un appartamento. Nella notte il maltempo ha colpito pesantemente la Destra Tagliamento, dove si sono registrati numerosi allegamenti e la caduta di diversi tra rami ed alberi. Le...