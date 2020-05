Sono due le linee di intervento che saranno attuate in questo fine settimana condivise in seno al Comitato per l'ordine e la sicurezza nel tavolo di lunedì, presieduto dal prefetto Adriana Cogode. Sono state illustrate in una nota stampa, diffusa ieri dalla Prefettura. «La prima - si legge - concerne l'intensificazione dei controlli nel settore del trasporto, alla luce delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con recente direttiva, relative agli adempimenti cui sono tenuti tutti i gestori dei servizi pubblici o privati di trasporto merci o persone e per l'utenza. La seconda riguarda invece più propriamente il rispetto delle norme del codice della strada, attraverso servizi mirati di polizia stradale». «Particolare attenzione -si sottolinea - sarà prestata lungo le arterie provinciali dove maggiormente si registra il fenomeno, come la SP 251 e la SR 203, e confinanti con altri territori regionali, tenuto conto della vigenza del divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute». «La ritrovata possibilità di frequentare le nostre strade particolarmente attrattive a scopi turistici per alcune categorie di utenti, come i motociclisti, ha evidenziato il Prefetto non può distogliere l'attenzione dall'esigenza di essere estremamente prudenti e rispettosi del Codice della Strada, specie in un momento in cui si registra anche un maggior rischio di incidenti legato alla presenza di fauna selvatica in orari inusuali».

