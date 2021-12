A Padova arriva la stretta: il prefetto Raffaele Grassi ha stabilito il divieto dei cortei e quello previsto per oggi pomeriggio si trasformerà in un semplice presidio statico. «Queste manifestazioni stanno provocando disagi, malumori e pericoli per la salute - è la netta posizione del prefetto - Adesso vanno limitate». Già l'altro ieri il sindaco Giordani aveva anticipato la linea auspicando uno stop totale alle manifestazioni. Ieri la prefettura ha comunicato ufficialmente la decisione: «Sono state date precise indicazioni al questore di procedere ad attente e rigorose valutazioni adottando caso per caso i divieti e le prescrizioni più opportune per garantire che l'esercizio del diritto di manifestare si possa svolgere in un contesto di pacifica convivenza civile, rispettoso della salute e dell'ordine e della sicurezza pubblica». A Venezia, invece, dopo le code e le tensioni nei centri vaccinali arriva l'esercito. «Ufficialmente - spiega il dg della Usl, Contato - i militari verranno a supportare il tracciamento che i punti tampone fanno per quanto riguarda il mondo della scuola». Ma al PalaExpo i militari serviranno a garantire una maggiore sicurezza nel centro vaccinale più grande del Veneto.

